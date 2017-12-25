【大行報告】調整過後大概率反彈 機構：積極布局春季行情

本周為2017年的最後一個交易周，市場表現依然比較低迷。今日開盤，權重白馬股沖高，帶動兩市股指盤中一度走強，但隨後中小創個股集體下挫，打擊市場人氣，權重白馬股也隨之沖高回落，滬深兩市股指則震蕩下挫，深市三大股指今日盤中均跌逾1%，尾盤跌幅有所收窄。

實際上，自12月以來，市場始終在圍繞3300點上下震蕩，成交量持續低迷，且未能出現有效突破。截至目前，滬指月內跌幅達到1.11%，不過，相對於11月底的大幅調整，進入12月份，滬指調整幅度明顯有所放緩。

對此，方正證券策略研究團隊分析認為，近期A股市場連續調整主要源於風險偏好的變化。風險偏好的變化主要體現在兩個層面的擔憂：一是防控金融風險，處置風險點，持續監管的擔憂，特別是資管新規征求意見稿引發了投資者對於打破剛兌、資金池、期限錯配、非標資產的擔憂，中央經濟工作會議將防範化解重大風險列為三大攻堅戰之首，顯示出金融監管仍對市場存在階段性擾動；二是藍籌白馬估值偏高擔心，經過2017年大幅上漲後，藍籌白馬的估值接近上限，後續必須依賴業績的持續增長來消化高估值。

年後大概率反彈

自11月23日算起，目前市場已經調整了一個月有余，調整過後將如何表現。根據以往歷史數據顯示，年底調整過後，年後市場反彈概率較大，而年底漲幅較大的情況下，年後也一般進入調整時期，其中也不排除，部分年份年底和年後表現均較好的情況。

根據wind資訊統計數據顯示，2008年、2011年和2016年年末前一個月調整幅度都比較大，但年後一個月均錄得不錯漲幅，其中2008年1月漲9.33%，反彈幅度最大。另外，每年年初的第一周，市場一般都會有比較好的表現。

年底布局策略

經過近期連續一個月的調整後，不少機構看好年後市場反彈行情。其中，方正證券策略研究團隊表示，調整過程中布局春季行情。看好明年春季行情主要有以下幾大理由：1、經濟處於淡季且高頻數據缺乏，經濟失速證偽需要等待3月份旺季，不存在經濟層面的擔憂；2、流動性的邊際變化，隨著季末時點因素過去，流動性獲得邊際上的改善；3、風險偏好的變化，政策層面在兩會之前處於真空期，金融監管以及資管新規的擔憂將在兩會之後，業績真空期使得白馬估值獲得切換。

方正證券建議投資者在這一輪調整過程中積極布局春季行情，核心的驅動力在於流動性和風險偏好的邊際變化。具體布局可按照制造升級、科技龍頭、綠色發展三大方向進行。

渤海證券近期也表示，在目前的存量資金博弈的行情下，本周的流動性承壓決定了市場依舊難有大行情出現。因此在配置上，建議投資者繼續以觀望為主，等待時點效應解除後市場機會的 到來。而標的選擇方面，除了挖掘業績估值匹配的個股之外， 還可以關註公司業績預告中超預期的標的，提前布局來年行情。

來源：證券時報APP

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