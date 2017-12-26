台灣觀光該換掉檳榔樹思維了！在地深耕才是產業出路

台灣觀光產業正面臨嚴苛的考驗，自 2016 年後陸客數量大減，對旅館業、遊覽車、伴手禮店都帶來不小衝擊，前陣子的新聞中，時常可以看到語帶悲觀的報導。

中央政府對觀光政策一直都有所規畫，但為何始終未見效果？政治影響使得各部會資源難以整合，一旦投入又多半用在硬體建設，造成「一日景點」充斥各地。行政院前院長游錫堃出任觀光發展推動委員會召集人後，政府各部會對觀光產業投入日漸增加，除了中央推動，地方政府的配合角色同樣也很重要。

但真正的關鍵，仍在於產業體質。被陸客商機吸引而半路跳下來經營的業者，多半重重踢到鐵板；而針對基本面穩紮穩打，或別開生面創造不同特色的業者，則更有耐力不受市場波動影響。

飯店經營者指出，如果把所有機會都押在單一市場，那就成了「投機」而非「投資」。業者自己也需觀察市場的變化，時時思考該如何靈活調整經營方式，不能光是傻等政府資源。

過去幾年大量湧入的陸客團雖然帶來帳面上好看的數字，卻像是台灣曾經種滿各個山頭的檳榔樹一樣，根不深、對於水土保持也沒有功效。如今台灣觀光該如何走出一片天？《鉅亨網》以專題報導深入為你解析。

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