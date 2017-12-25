【華冠投顧】缺貨漲價概念股續漲 智寶收盤價續創新高

藍慶賜分析師

外資放耶誕新年假期，成交量萎縮到 813 億，股王 (3008) 大立光續跌面臨 4000 元保衛戰，近期傳出蘋果下修 iPHONE X 出貨 4 成，蘋概股遭遇亂流近期宜先避開。反觀內資的大本營 OTC 成交量仍維持在 3 佰億以上，中小型股仍是很活躍，尤其是缺貨漲價概念股持續大漲，PCB 軟板上游 (3645) 達邁、(4939)亞電、(8039)台虹都是噴出大漲；被動元件 (2478) 大毅、(6175)立敦兩檔漲停，鋁質電解電容 (2375) 智寶收盤價續創新高。外資放假內資控盤，但要特別留意內資的操作是短進短出，股價波動會很大，例如 (2367) 燿華盤中拉至漲停下一檔，然後又殺到盤下下跌 3%，所以盤中盲目追價漲幅已大的股票會有很大的風險。

◆個股技術分析：

綠悅 - KY(1262) 股價從 2 月的 180 元修正到低點 50 元，股價將近腰斬再腰斬，股價 12/1 落底後開始反彈，然後突破季線止漲於半年線，目前股價介於季線與半年線之間整理，只要回檔整理時仍能守在季線之上並出現止跌訊號，股價再突破半年線機率就很大。

綠悅鋁塑膜預計將於 2018 年第 1 季度末正式出貨，預估 2018 年產能可達 500 噸，毛利率可達 40%。目前中國軟包裝鋰電池應用於 3C 電子產品比重達 65%，在電動車市場的滲透率超過 50%，電池封裝用的鋁塑膜材料都卻多以進口產品為主，綠悅自行研發的 sPHA 複合式薄膜已通過客戶的產品測試及認證，將開始進入量產階段，中國一線手機大廠、3C 電子產品製造商與電動車製造商均可望成為 sPHA 薄膜的主要客戶。據統計 2016 年中國軟包鋰電池鋁塑膜市場規模達人民幣 29.5 億元，較前一年成長 39.1%，預計 2017-2020 年的複合成長率可達 24%，市場成長潛力大。綠悅目標於 3 年內拿下 3 成市場佔有率，逐步取代進口市場，明年起 sPHA 薄膜即可望成為公司營運獲利的主要成長動能之一。

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