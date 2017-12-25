【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到美國股市因聖誕假期休市一天，使得台股波動大幅下降，量能也是溫和下降，台指期終場下跌 7 點，以 10,526 點作收。就技術面來看，台指期持續站穩 10500 整數關卡，整體而言依舊維持高檔區間整理。從籌碼面觀察，外資現貨買超金額 6.62 億，外資操作持續偏多。

《國際金融市場焦點分析》

美國總統 Trump 在上週五簽署了臨時性政府支出法案和之前兩院通過的稅改法案，確保美國政府可持續運作至明年一月中，也宣告美國稅制新時代的來臨，然而受到美國耶誕節前買氣清淡的影響，美股指數小幅拉回。但陸港股市近期表現轉強，尤其是大型權值股表現強勁，帶動週一中國 A50 期貨和滬深兩市一同出現底部回升向上突破賣壓的表現。

《國際商品市場焦點分析》

英國石油公司表示，預計元旦假期之後北海的原油管線將逐步開始輸送，油價上週五早盤再度遭遇賣壓，WTI 期貨再度回落至 58 美元之下，晚間川普終於簽署減稅法案，不過美股及美元皆因利多出盡拉回，油價抹去早盤跌幅收小漲；美國 11 月耐久財訂單數據不如預期，FED 關注的通膨數據 PCE 物價指數也持續疲弱，在減稅法案簽署之後，金價擴大漲幅持續反彈。

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