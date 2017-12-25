滬深兩市全天震蕩走低 大小盤股集體低迷

今日滬深兩市股指開盤漲跌不一，早盤兩市慣性低開，開盤後小幅上沖翻紅後震蕩下行，全天便雙雙進入了緩慢走低的狀態。盤中一度站上3300點，午後再創日内新低，創業板指低開低走，午後維持綠盤震蕩，上證50和滬深300指數早盤沖高回落，午後再度下行，尾盤稍有拉升，跌幅勉強收窄。截至收盤，上證綜指收跌0.50%，報3,280.46;深證成指下跌0.80%，報11005.50;創業板指下跌1.32%，報1755.81。

滬深兩市成交金額分别為1772.94億元和2039.50億元，合計3812.44億元，較上一個交易日增加439.88億元。

兩市個股漲少跌多，各個板塊的表現較為低迷。從盤面上看，農機、細胞免疫治療、西藏、化學制藥股、農業現代化等10餘個板塊上漲;蘋果概念、軍工、電子制造、芯片等板塊跌幅居前。其他板塊如新零售，機場航運，基因測序，房地産開發，黃金，有色金屬等板塊均有異動，但因市場氛圍較差，板塊強度較弱。

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