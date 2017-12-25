中國新三板完善分層與交易制度集合競價結合協定轉讓將提高效率

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，中國全國中小企業股份轉讓系統有限公司 (新三板)22 日宣佈完善分層與交易制度，引入集合競價並優化協定轉讓制度。分析人士認為，協定轉讓結合集合競價的方式可以從整體上提高市場交易效率，而分層制度改革則需循序推進，新三板後續預計將會持續推出完善市場的改革措施。



新三板總經理李明在新聞會上表示，此次分層制度的修改完善，總體思路是在保持現有市場分層基本架構、基本邏輯不變的前提下，調整創新層的部分准入和維持標準，促進更多優質企業向創新層聚集，提高創新層公司的公眾化水準，為後續改革措施的推出奠定基礎。



東北證券新三板首席研究員付立春指出，協定轉讓結合集合競價的方式，可以整體上提高市場的交易效率。



他認為，目前來看分層必須循序推進：先優化創新層標準，擴大創新層範圍，再在此基礎上推出精選層。而此次優化主要是調整各項標準，整體降低財務指標標準，提高資本市場指標標準。



據李明介紹，此次分層制度改革措施包括，在差異化准入標準中，調減淨利潤標準，提高營業收入標準，新增競價市值標準。二是在共同准入標準中增加 “合格投資人人數不少於 50 人” 的要求。三是著眼于提高創新層公司穩定性，防止“大進大出”，將維持標準改為以合法合規和基本財務要求為主。



同時，與分層制度的完善相配套，此次一併推出交易制度和資訊披露制度的改革。一是引入集合競價，原採取協定轉讓方式的股票盤中交易方式統一調整為集合競價，盤中時段的交易方式為集合競價與做市轉讓兩種，供掛牌企業自主選擇。



對於做市轉讓制度，李明表示，將鞏固並予以適當調整完善。繼續堅持並鼓勵做市轉讓，在完善做市轉讓收盤價形成機制的同時，協定轉讓方式一併適用於做市轉讓的掛牌股票。



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