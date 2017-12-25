〈金管會立院備詢〉放寬開戶、買股年齡？顧立雄贊成降到18歲

目前民眾去銀行開戶、買股票，都需要年滿 20 歲，金管會主委顧立雄今 (25) 日於立法院財委會表示，目前民法、刑事、公投和選舉規範都不一樣，有一點亂，他之前當立委提案，就認為「完全行為能力」的年齡，應該要一致，他贊成開戶、買股票年齡可降到 18 歲。

立委盧秀燕質詢表示，現在年輕人 18 歲已很成熟、很有主見，公投年齡都降到 18 歲，民眾去銀行開戶、買股票年齡是否可降到 18 歲？

顧立雄表示，他在擔任立委時，就曾提案修改民法，將「完全行為能力」降至 18 歲，現在民事、刑事的標準不一致，有點亂，像刑事，18 歲就視為「成人」，犯罪就把你抓起來，但民法又規定，7 歲以下「無行為能力」，7~20 歲是「限制行為能力」，民事的「完全行為能力」要 20 歲。

顧立雄進一步指出，目前公投和選舉年齡不一致情況，卻要修「憲法」；未來台灣會出現一種情況，若公投併一般選舉一起辦，家裡有 18 歲的年輕人，就只會收到公投通知，沒有選舉投票通知書（因為要滿 20 歲才能選舉），這樣會有點錯亂。

顧立雄強調，很多國家相關投票年齡和行為能力年齡都降到 18 歲，是個趨勢，他贊成修民法，將完全行為能力從 20 降到 18 歲，這樣開戶和投保年齡就都能解套。