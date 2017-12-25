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人口危機加重！日本今年出生人口數不及百萬，創新低
※來源：財訊快報

【財訊快報／陳孟朔】英國《金融時報》(FT) 報導，日本今年出生的兒童數量刷新 1899 年有記錄以來的新低，隨著人口危機不斷深化，未來幾十年日本人口料將繼續下降。日本厚生勞動省 22 日公布最新數據顯示，2017 年日本新出生嬰兒數量預計約為 94.1 萬，與二戰後日本嬰兒潮時期的 270 萬的數字相比，相差甚遠。

儘管日本經濟強勁，但日本的總生育率 (每名婦女的平均生育數量) 僅為 1.44。和部份主要的發達國家相比，這一數字高於韓國的 1.17，但低於美國的 1.82 和法國的 1.96。自 1970 年代以來，日本出生率一直很低，而累積效應意味著日本的人口數量將會將直線下降。

2017 年日本總體人口下降數量創有史新高，達到 40.3 萬人。日本國家人口和社會保障研究所的預測顯示，日本總人口減少速度將會加快，到 2045 年每年將減少大約 90 萬人。按照目前的趨勢，到 2065 年日本人口將從 1 億 2650 萬降至 8800 萬，到 2115 年僅剩 5100 萬。屆時日本的經濟、養老金可持續性等方面都將受到影響。

『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw

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