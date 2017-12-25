中租年終最高上看15個月，2018年獲利將成長10-15%，員工加薪3%

【財訊快報／陳品親報導】中租企業上週六（23 日）舉行 40 週年旺年晚會，總裁辜仲立宣布，中租今年的年終獎金平均在 7～10 個月，最高上看 15 個月，而旺年晚會最大獎為現金 50 萬元，總獎金逾 1000 萬元，而明年更要為員工加薪 3%。中租 - KY(5871) 策略長廖英智表示，明年營收及獲利預估將年增 10-15%，力拚雙位數成長，有望續創歷史新高。中租 - KY(5871) 今年營運和獲利表現亮眼，累計前 11 月營收 374 億元、年增 9%，稅後純益為 87.7 億元、年增 32%，EPS 7.59 元，再攀歷史高峰。由於獲利表現良好，中租企業今年年終獎金 7～10 個月，也明顯優於去年 6～8 個月，攻上歷年新高水準。



廖英智表示，印尼為中租 2018 年東南亞的主要目標市場，目前已與印尼當地企業接洽，有望在明年設立子公司，且持股至少 15%，此外，中租菲律賓公司於今年 11 月取得營業執照並正式營運後，集團在東協布局已涵蓋泰國、越南、馬來西亞、柬埔寨及菲律賓。而於中國市場也將新增 2～3 個分公司，力拚未來達到 50 個，另外，也計畫將增加其他營業項目。



展望 2018 年，廖英智表示，中租 - K 將於台灣力拚營運雙數成長，並推行數位平台，提升虛實結合的綜效；在中國市場方面，資產品質的提升已有顯著成效，在新設立據點上，延續以接近客戶為原則，從既有沿海、成功的分公司做延伸；而東協國家，包括 11 月底在菲律賓正式營運的五家公司，亦將積極耕耘當地市場。







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