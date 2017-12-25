【大華銀投信】假期前交易清淡 美股小跌

◆ 國際股市

聖誕假期前美股交易清淡，週五三大指數小幅收跌，重點消包括美國總統川普在假期前正式簽署參眾兩院通過的稅改案，同時簽署週四通過的短期政府融資案，在明年 1 月 19 日前避免美國政府關門；歐股跌幅較重，受週五西班牙加泰隆尼亞議會大選結果影響，西班牙 IBEX 指數下跌 1.19% 領跌歐股，提倡加泰隆尼亞獨立的西班牙公民黨在獲得 135 個議席中的 37 席，獲得席位最多，主張獨立的政黨席位加總共占 70 席，占有絕對多數的優勢。

◆ 每日一圖

週五歐洲最大藥廠羅氏宣布以 17 億美元收購美國癌症藥物製造商 Ignyta，推升後者股價週五大漲 73%，Ignyta 的標靶抗癌藥物 entrectinib 處於早期開發階段，是利用基因療法殺死刺激癌症生長的潛在物質。其實 2016~2017 是生技製藥業併購案清淡的兩年，今年除了年初嬌生以 300 億美元收購瑞士最大生技公司 Actelion，以及 8 月 Gilead 以 119 億美元收購 CAR-T 免疫療法藥廠 Kite 製藥之外，幾乎沒有其他收購案能被媒體大肆報導，如今參眾兩院稅改通過，研究機構 EP Vantage 指出，生技製藥業將從海外匯回的資金估計高達 1,300 億美元，持有最多海外現金的公司包括美國最大藥廠 Pfizer，而且該公司由於缺乏重磅型藥物一直抱有較高的併購熱情，其他潛在的併購者包括持有較多現金的 Gilead 和 Merck，至於可能被收購的藥廠包括擁有重磅免疫療法藥物 Opdivo 且市值相對較小的必治妥施貴寶，以及在阿茲海默症藥物開發走在最前面的 Biogen，不過值得留意的新發展是，大型藥廠可能轉而透過和其他藥廠合作開發支付權利金的方式取代過去的併購手段，EP Vantage 統計 2017 年前 3 季，藥廠合作開發支付的前期權利金就高達 62 億美元 (參考下圖)，例如 2017Q3 默克就支付了阿斯利康 23.5 億美元的前期權利金，雙方將共同對阿斯利康公司的 Lynparza 進行多項癌症適應症的臨床開發和商業推廣，11 月 Bayer 支付 Loxo Oncology4 億美元預付款，共同開發 Loxo 的癌症藥物 larotrectinib 和 LOXO-195，如果 larotrectinib 或 LOXO-195 獲批上市，Loxo 將分別再獲得 4.5 億或 2 億美元的里程碑付款，並從銷售額中獲得 5 億美元的特許權使用費，所以交易費用總額達 15.5 億美元。這筆交易還使拜耳有權獲得 Loxo 的 50% 未來美國銷售額。

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