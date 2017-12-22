談「通俄門」 巴農：都是川普女婿的錯

摘要：巴農 (Steve Bannon) 稱，庫希納 (Jared Kushner) 在大選期間和俄羅斯方面接觸是「自己往槍口上撞」，給自己和川普惹來是非。之前有媒體報導，庫希納已經在白宮「失勢」，原因或許和「通俄門」有關。

已經離開白宮一段時間的巴農最近又把槍口轉向了川普女婿、白宮高級顧問庫希納。

巴農認為，川普勝選以來就一直困擾川普團隊的「通俄門」，庫希納在川普競選期間同俄羅斯方面人員見面是打開「通俄門」這個潘多拉魔盒的鑰匙。

周四，在接受美國《名利場》採訪時，巴農稱：

他（庫希納）和俄羅斯人的見面現在成了一種負擔。這全是庫希納惹的禍。當時大家都在等着看希拉蕊團隊是不是會有人背著普丁給的錢出來，他可好，自己往槍口上撞，完全當兒戲！

對此，庫希納的律師 Abbe Lowell 回應稱：

巴農大概是後悔辭去白宮職務了吧，所以現在他找來庫希納或別人為自己開脫。

雖是川普的心腹，但庫希納和巴農是鮮明的兩派。和巴農的民粹主義不同，庫希納主張寡頭政治共和主義，這會讓華爾街的富豪們更富有，因此他也獲得了不少來自華爾街的支持。

兩人的矛盾在 5 月就科米是否應留任 FBI 局長一事爆發。庫希納主張川普解除科米的職務，但巴農卻認為這是一個現代美國政治史上最愚蠢的決定。之後，在一次白宮的會議上，巴農對庫希納說，白宮現在存在嚴重的決策問題，而庫希納就是造成決策問題的重要原因。

今年 8 月，巴農辭去了白宮首席策略長的職務。但之後，川普似乎並沒有在白宮「獨攬大權」。11 月以來，庫希納的曝光率明顯降低，幾乎從公眾視野中消失，一些美國媒體甚至認為庫希納在白宮「想做什麼都可以」的時代已經過去了。

庫希納是川普核心團隊成員之一，曾在川普競選中扮演了重要的角色，被認為是川普最親近的顧問之一。川普上任後，庫希納地位重要，曾在 4 月時代表川普出訪伊拉克，同伊拉克方面共商打擊「伊斯蘭國」恐怖組織。由於在外交領域扮演重要角色，庫希納也被外界稱為美國「影子國務卿」。

一個細節可以佐證今非昔比——庫希納過去可隨意進出白宮橢圓形辦公室，而如今，白宮幕僚長凱利 (John Kelly) 已經取消了他的這一特權。不過，在回應是否會在年底將庫希納和伊凡卡逐出白宮時，凱利對《紐約時報》稱：「老實說，我從沒考慮過把庫希納和伊凡卡趕出白宮。」

『新聞來源／華爾街見聞』