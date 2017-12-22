外資買A股採實名制 料2018年第三季推出

中華貿易服務報告指出，香港交易所公布實名制的細節，滬深港通北向交易將採用投資者識別碼模式，預計最快於2018 年第三季推出。

在投資者識別碼模式下，交易所參與者須按標準格式為其每名北向交易券商客戶編派一個券商客戶編碼，並向香港交易所提供客戶的客戶識別信息；交易所參與者提交北向交易買賣盤時，香港交易所會將有關信息交予內地交易所。券商客戶編碼及客戶識別信息僅供監管機構監控及監察市場之用，不會用於結算及交收，也不會提供予公眾查閱。

事實上，歐洲證券及市場管理局（ESMA）及美國證券交易委員會（SEC）均準備實施投資者識別碼制度，以作為歐盟「金融工具市場法規第二版」（MiFID II）及美國 Consolidated Audit Trail（CAT）計劃的一部分。實施投資者識別碼制度將可提高香港與內地跨境市場監察工作的效率，並緊貼國際監管趨勢。

「黃金深港通」啟動，加強黃金市場連繫繼與上海黃金交易所於 2015 年啟動「黃金滬港通」後，香港金銀業貿易場於 11 月初再與深圳啟動「黃金深港通」，設每日 100 億元人民幣的交易額度。

目前「黃金滬港通」只容許香港投資者北上到上海黃金交易所買賣，而「黃金深港通」則只容許內地投資者參與本港黃金交易。「黃金深港通」的推出，正式實現南北黃金跨境交流，市場相信可刺激本港黃金交易。

中國是全球最大的黃金生產和消費國，現貨黃金交易量全球居首。然而，國際市場上大部分現貨黃金交易，由以美元計價的「倫敦金」決定，無法客觀合理地體現內地市場的需求。「黃金深港通」可讓香港進一步發展為重要的黃金交易中心，向「一帶一路」沿線國家推廣以人民幣計價的黃金產品，促進人民幣國際化。

境外投資者持續透過「債券通」增持內地債券

國際信貸評級機構穆迪表示，「債券通」的啟動及簡單的跨市場債券發行程序，帶動國際投資者增加投資內地在岸債券市場及刺激內地發行人發行更多離岸美元債券。「債券通」北向交易在於 7 月啟動至今已有 5 個月。中銀香港表示，以第三季外資投資內地債券增加的金額計算，其中約 30%是透過「債券通」進行，顯示境外投資者透過「債券通」投資內地債券的比例持續增加。

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