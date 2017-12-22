職業年金將落槌 入市規模最高3000億

據上證報道，一則出現在新疆維吾爾自治區人力資源和社會保障廳官網的公示公告，受到業内人士高度關注。公告顯示，2017年12月16日，經新疆維吾爾自治區職業年金基金管理機構評選委員會評審，8家機構入選新疆維吾爾自治區社會保險管理局新建職業年金計劃法人受托機構。

業内證實，這是全國職業年金計劃法人受托機構招标的“第一槍”，标志着職業年金即將正式起航，同時也意味着繼基本養老金、企業年金之後，A股將迎來新資金。根據業内專家的測算，考慮到投資收益因素，預計5年後職業年金市場規模有望達萬億元。根據去年10月出台的《職業年金基金管理暫行辦法》中“職業年金基金財産限于境内投資”“投資股票、股票基金、混合基金、股票型養老金産品的比例合計不得高于投資組合委托投資資産淨值的30%”這兩點粗略計算，預計5年後職業年金進入A股的資金規模最高可達3000億元。

根據以往企業年金的投資管理經驗，一般權益類(股票、基金等)投資比例基本會維持在10%左右，大概率會首選大藍籌。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)