【異動股】天然氣板塊持續走強 貴州燃氣(600903-CN)等多股漲停

午後，天然氣板塊持續走強,截止發稿，貴州燃氣(600903-CN)連續三日封板報12.67元，皖天然氣(603689-CN)封板漲停報17.26元，中天能源(600856-CN)漲停報11.55元，重慶燃氣(600917-CN)漲逾9%，佛燃股份(002911-CN)、深圳燃氣(601139-CN)漲超6%。
據了解，目前國内一些地方汽車加氣站的LNG價格已達到1萬元/噸以上(約合7.14元/立方米);然而12月21日美國NYMEX天然氣期貨價格隻有2.6美元/百萬英熱單位左右(約合0.57元/立方米)，到中國港口的價格也僅為六七美元/百萬英熱單位，因此一些美國企業紛紛計劃到中國淘金。商務部數據顯示，此前11月美國總統特朗普訪華期間，中美兩國企業共簽署合作項目34個，金額達2535億美元，天然氣項目是其中重要組成部分。國家發改委也出台六項舉措來保障天然氣供應，即增加産量、增加LNG現貨資源、“南氣北調”、壓減發電用氣、儲備天然氣調峰、限制非居民用氣等，各項政策正在穩步實施。
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