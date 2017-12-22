開發金納入中壽，資產、獲利大進補，外資持股比重升至25%

【財訊快報／巫彩蓮報導】開發金 (2883) 於 9 月 13 日順利完成中壽(2823)25.33% 持股公開收購，金控合併資產由 9 千億元，一舉提升至 2.3 兆元，國內 16 家金控排名提升到第 10 名，受惠台股量能回升，直投收益挹注，前 11 月稅後盈餘突破百億元，年增率 89%，每股盈餘為 0.75 元，12 月以來，外資持續回補持股，買超張數約達 3.5 萬張，持股比重突破 25%，股價收復 10 元票面，股價淨值比重上升到 0.89 倍。開發金公開收購中壽 25.33% 持股，加計凱基證原先所持有的 9.63% 股份，成為中壽最大股東，確立金控經營進入創投 / 私募股權、證券、銀行、壽險四引擎時代，法規政策鬆綁，壽險為主體進行海外併購比例具有利基，將中壽納入之後，有利海外版圖擴張。



國際股市維持高檔，台股市場交易動能回溫，證券經紀業務改善，加上海外直接投資部位處分收益貢獻，開發金累計前 11 月稅後盈餘 109.07 億元，順利獲利突破百億元，年增率 89%，每股盈餘為 0.75 元。



12 月以來，三大法人均站在買方，外資買超張數 3.5 萬張，持股比重上升到 25%，投信亦加碼 1.3 萬張，自營商買超 1 萬張，合計買超張數 5.9 萬張，三大法人持股比重由 12 月 1 日 26.97%，提高到近期 27.29%。



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