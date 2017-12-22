中國今年有望迎來年度增速提升，未來重點在調結構、轉方式

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，中國國家統計局總經濟學家盛來運週四表示，中國經濟不可能再像以前那樣保持高速增長，這是必然趨勢；經過這幾年調整，中國經濟新舊動能轉化較好，今年全年可以說會首次迎來年度增速的提升。中新網網站刊登盛來運在國是論壇 2017 年會上的講話指出，從今後一個時期來看，適當降低經濟增長預期，有利於把主要的精力放在調結構、轉方式上，要盡可能地淡化國內生產毛額 (GDP) 的增長。



他強調，多年以來中國最大的問題就是結構性問題，要加大結構性改革，要去除過剩產能，要加大經濟的再平衡的力度，使過去主要依靠投資增長，要轉向投資消費進出口共同拉動經濟增長，實現經濟的再平衡和可持續發展。「中國經濟不可能再像以前那樣保持高速增長，它是一個必然的趨勢，而且經過這幾年的調整，我覺得中國的經濟還是控制的非常不錯的。新舊動能轉化比較好，前三季增長 6.9%，今年全年還沒有出來，但是應該說可以說會首次迎來年度增速的提升。」



數據顯示，中國去年服務業增加值占國內生產毛額 (GDP) 比重超過 50%，占據半壁江山，新興產業，包括一些高技術產業，裝備製造業增速普遍高於工業增速 4 到 6 個百分點；過去四年每年新增就業人數是 1,300 萬，調查失業率最近幾個月連續在 5% 以下。「說明中國經濟在增速換擋，在總體運行平穩的情況下內在的結構發生深刻的積極變化。」



談及統計工作，盛來運提到，要為中國高質量的發展提供更多的指標，要有新的視角，這樣才能準確地客觀地全面地感受到中國經濟高質量發展的溫度和高度。







『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』