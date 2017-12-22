海航將郵儲銀行(01658-HK)股份借股融資 涉資約28.3億港元

港交所資料顯示，海南省慈航公益基金會對郵儲銀行(01658-HK)H股持倉比例由8.73%減至4.6%，涉資約28.3億港元。海航集團表示，郵儲銀行持股變化是以借股形式進行融資，不構成實際減持行為。

海航集團聲明稱，慈航基金會作為最終控股股東例行披露，並非本次融資交易的實際當事方。

周四，郵儲銀行收盤下跌0.5%，收於4.04港元。

從上周四（12月14日）以來，郵儲銀行的股價累計下跌7%。其中，上周五（12月15日）慈航基金會持倉變動當天，郵儲銀行股價下跌近5%。

海航集團官網提到，海南省慈航公益基金會是2010年由海航集團發起的，在海南省民政廳正式註冊成立的一家非公募基金會。2013年10月，海航集團將其約22%股權捐贈給海南慈航公益基金會，使慈航公益基金會成為海航集團單一最大股東。

就在一周前，海航集團官方微信公眾號曾發表題為《八大銀行負責人齊表態，支持海航集團發展》的文章。

文章提到，在海航集團洽談2018年授信合作事宜的會議上，海航集團董事局副董事長李先華表示，近二年來海航集團對外投資項目運作良好，投資收益頗豐。他表示，海航集團的健康穩定發展離不開監管機構及各大金融機構的大力支持，未來將繼續與各大金融機構保持良好合作關系。

文章還提到，到場的國家開發銀行、中國進出口銀行、中國銀行、農業銀行、工商銀行、建設銀行、交通銀行、浦發銀行等八家國內政策性及商業銀行均表示，將繼續與海航集團保持全方位合作，全力支持海航集團的發展。

本文來自華爾街見聞

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