【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

今日指數壓回，好的個股終究不會寂寞

大頭 VS 小底

【盤勢分析】

美股利多小跌，台股在昨日外資大買台指 (01) 多單下，台指 (01) 開低後硬是急拉至 10539，隨後在 2408 南亞科下跌 (昨美光漲) 及大立光殺尾盤下，指數還是跌到平盤下！明天怎麼看？要留意甚麼？相關解說可搜尋 YOUTUBE 及 FB【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日日 KD 黃金交叉開始收斂開口，指數下跌 15.55 點，明日只能攻不能守，否則 KD 將出現死亡交叉，行情將再次回測低點；前波行情回檔 560 點，本波反彈低至高 255 點！而昨日明確預告，量能無法有效放大下，將會震盪壓回，個股表現，今獲得印證！大盤明收週線：可觀察週 KD 死亡交叉是否收斂，及收斂的幅度！

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向上，但量能太小，不足以化解頭部賣壓，故指數壓尾盤！而個股方面：明年漲價題材旺季股仍可趁壓回時波段操作 (如：矽晶圓、MOSFET、磊晶圓、車用、生技)，短線可以鎖碼股 (鎖碼影音為主)！

【後續作法】

美股昨震盪壓回！台股今天搖搖晃晃！而融資餘額打死退場，迫使行情須持續震盪！而多頭的精神指標三劍客：大立光 (低 4130 收 4130，近期低點 4070，不能再破，或是盤中假跌破後，須快速拉抬)，台積電 (+0.5 收 225，來到半年線位置)，鴻海（-0.4 收 92.3，還原權息後準備回測大跳空缺口，反彈的幅度取決於融資退場的速度，若融資不退，不排除再次回測，甚至破低)3 檔個股沒攻擊，只防守，所以指數殺尾盤！其實只要有一檔挺身而出，行情就有機會！產品透明度特高的【矽晶圓】：6488 環球晶 (+5 元收 397 元)，5483 中美晶 (-0.4 收 75.3)，6182 合晶 (+0.6 收 41.35)、3532 台勝科 (-1.1 收 95.7)，這類族群長線仍看好，可留意 SUMCO 走勢 (週四上漲 4.28%)，【MOSFET 概念股】：6435 大中 (-1.7 收 99.3)、3317 尼克森 (+0.6 收 41.6)、8261 富鼎 (+0.2 收 30.8)、6525 捷敏 (-0.5 收 79.6 元)、6138 茂達 (+0.2)，未來走勢可留意中國長電科股價，及法人進出！【磊晶圓】：3707 漢磊，3016 嘉晶，此族群可留意法人籌碼！【車用】2421 建準、6238 勝麗、3665 貿聯、2360 致茂、4721 美琪瑪、1536 和大、1522 堤維西、4739 康普、5243 乙盛、3019 亞光、8349 恆燿、2231 為升，6509 聚和 (+1.05)、3552 同致，可留意法人進出，及相對基期位置，【蘋概股】2313 華通、2383 台光電、6153 嘉聯益、6269 台郡、8039 台虹 (+1.4)、3406 玉晶光、3105 穩懋、6456GIS、6290 良維、2392 正崴、3673TPK、3037 欣興、2474 可成，這類族群近期消息非常亂，可依技術分析，及籌碼分析，高出低進！【生技】1565 精華 (挑戰股后，再漲 40 元，盤中一度拉至 1025)、6554 中美冠科 (合併題材，再來一根漲停)、6452 康友、8436 大江、4107 邦特、8341 日友、8406 金可 (+21.5 元漲停板)、1707 葡萄王、4137 麗豐、4148 全宇 (盤中漲停)、8279 生展 (+3)、4162 智擎 (+3)、4147 中裕、4174 浩鼎 (+6.5)，此族群量能較少，防守點要設好！