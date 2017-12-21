【亞洲投顧】股期龍哥 盤後分析

◆盤勢分析

燿華和禾伸堂續強

今天大盤量縮整理，整體盤勢狀況沒有改變，上周站穩 10418 點正式止跌，短線上轉為多方控盤，展開反彈行情，不過整體盤勢還是屬於空方，因此不要太過積極操作，現階段觀察短線支撐 10408 點不可以再跌破，再跌破容易回測 10257 點；量增上漲有機會挑戰 10665 點。

龍哥一直提醒大家，現在還是控管風險，千萬不要太過積極加碼股票，操作就是按照規劃，例如，大盤止跌的時候佈局 2367 燿華，持續強勢創高；昨天開盤佈局 3026 禾伸堂，現買現賺漲停，今天續創新高，不過現階段還是要顧好持股，控制好持股比例，控制風險。

今天外資期貨多單減少 2008 口，自營商期貨空單增加 124 口，外資選擇權偏空佈局，自營商選擇權中性偏多佈局，外資期貨多單開始減少，自營商選擇權短線偏多，多看一天，有機會持續反彈。



將風險控制好之後，可以等待盤勢止穩再增加持股，或是反向放空操作股票，不過要先分清楚個股的多空格局，多方格局的個股當然可以留意佈局，不過盤勢偏空，不要太過積極佈局；空方格局的個股當然可以反向放空操作，不知道該如何調整持股的朋友，加入龍哥簡單操盤的行列，一起迎接未來的行情。

【剛整理完成的籌碼股】

2367 燿華，6153 嘉聯益，5536 聖暉，3035 智原，1704 榮化

【籌碼穩定的被動元件】

2492 華新科，3026 禾伸堂，5469 瀚宇博

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10418 點偏多操作，跌破 10408 點出場；空方操作者大盤帶量跌破 10408 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍哥) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估