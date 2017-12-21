雀巢未來增長的新引擎

國際金融報今 (21) 日援引路透社 18 日報導稱，雀巢公司 (NESN-VTX) 已出售了北美兩個茶飲品牌 Sweet Leaf Tea 、 Tradewinds 給 2 家私募股權公司，並預計今年年底前完成交易，這家食品飲料巨頭正持續推進業務重組，未來將專注於新的消費者趨勢和健康護理業務。

雀巢股價。(截圖自 Google)

報導指出，近年來，許多大型食品公司的銷售增長都有所放緩。雀巢今年 2 月新上任的 CEO 馬克 · 施奈德（Mark Schneider）曾對外指出，雀巢需要更快地行動起來，以更早抓住快速變化的消費趨勢。

中略資本創始合夥人高劍鋒分析，即飲茶市場增速放緩、增長空間有天花板是預料中的事情。然而雀巢出售旗下業務的腳步仍未停歇，在今年 6 月，雀巢還發布官方消息稱，準備出售自己在美國的糖果業務，包括 Butterfinger 和 Crunch 在內的 8 個巧克力品牌和 9 個糖果品牌。據雀巢 2016 年財報顯示，糖果業務只佔其在美國總收入的 3%。

報導指出，雀巢方面回應記者稱，2017 年行業巨變，雀巢審視和確定了公司的戰略方向，將食品和飲料業務定為未來的核心業務， 消費者保健業務為額外的增長機會，決定將資本支出的重點放在推動咖啡、寵物食品、嬰幼兒營養産品和瓶裝水等高增長食品和飲料品類，以及拓展高增長地域市場。

今年年初，雀巢迎來了新的首席執行官馬克 · 施奈德，是近百年來首位擔任雀巢 CEO 職位的空降兵。在其領導下，雀巢開始重整品牌和戰略，力求克服傳統業務的增長緩慢局面。12 月初，雀巢宣布以 23 億美元現金收購美國知名天然膳食補充劑公司 Atrium Innovations。此筆收購交易預計在第一季完成，Atrium Innovation 將併入雀巢健康科學。

高劍鋒分析，保健品領域利潤更高，增速也快，中國老齡化趨勢及消費升級對於保健品發展有長期利好。然而， 雀巢對外收購動作頻頻，不止保健品領域，收購 Atrium Innovations 已是雀巢近幾個月來的第四筆交易。今年 9 月，雀巢收購素食生産商 Sweet Earth 和精品咖啡連鎖店 Blue Bottle；11 月，雀巢收購美國有機咖啡品牌 Chameleon Cold-Brew。

新 CEO 馬克 · 施奈德來自醫療保健行業的費森尤斯公司（Fresenius）(FME-ETR)，該公司提供透析、醫院和患者家庭醫療護理相關産品和服務，馬克 · 施奈德曾推動該公司實施超過 12 起收購。早有媒體預測，馬克 · 施奈德上任可能意味著未來雀巢將推動收購更多和健康科學有關的業務，推動著雀巢向更高毛利、更高增長的保健品領域投資。

據外媒報導，在今年 6 月，激進派投資大戶羅布（Daniel Loeb）知名對沖基金公司 Third Point 鎖定雀巢重押 35 億美元，持股比例約 1.25%，Daniel Loeb 曾施壓雀巢希望其能加速增長, Daniel Loeb 認為雀巢未來幾年獲利率最多可以提升 4 個百分點，公司方面也應訂下於 2020 年獲利率將達 18 到 20％的目標。

作為全球食品巨頭和最早進入中國的跨國企業之一，2017 年是雀巢進入中國的第 30 個年頭。據雀巢公司最新財報顯示，今年前 9 個月，雀巢實現了 665 億美元的銷售額，同比下降 0.4%。而在中國市場上，雀巢也處於業績下滑狀態。根據財報，2016 年雀巢在大中華區銷售額為 65.4 億瑞郎，同比下降 7.4%。

高劍鋒表示，雀巢進入下滑狀態主要是因為消費的碎片化和升級。前者是由於目前市場有更多的細分品類和産品，後者是意味著消費者有更高的需求和期待，這些都會削減強勢品牌的優勢，進而降低其市場份額。

隨著消費升級及成本不斷上漲，很多企業都在發展中高端市場，以獲得更大的利潤空間，雀巢中國也在對自身産品結構做出調整。雀巢方面表示，為了順應消費升級的趨勢，雀巢近幾年也不斷升級現有産品，或是將國際其它市場深受消費者喜愛的産品推廣到中國，為中國消費者提供更多的選擇。雀巢今年在中國市場的總體發展態勢已基本成定局，對業績表現非常有信心。

今年 8 月，雀巢將旗下高端巧克力品牌 Quality Street 引入中國。9 月 19 日，雀巢將徐福記旗下巧克力品牌奇歐比升級為雀巢奇歐比。此外，雀巢還曾與京東 (JD-US) 一起推出數位家庭營養助手。

食品産業分析師朱丹蓬表示，避開自己不擅長的渠道深耕和渠道精耕的品類，轉而依托自己百年企業的品牌影響力和研發能力，向營養品、保健品等高附加值和高利潤業務轉型，這是雀巢未來增長的新引擎。