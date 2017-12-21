水情不佳 竹苗下周三起一階段限水

竹苗地區水情不佳，供應竹科用水的寶二水庫，甚至要靠桃園石門水庫和苗栗永和山水庫支援供水。明德水庫更達到十五年來最乾旱程度，有效蓄水率只有兩成二。水利署宣布，從下周三 (本月廿七日) 起，調整竹苗地區水情燈號，從原本水情稍緊的綠燈調整為一階限水的黃燈。但水利署強調，主要是會限制到不必要用水的部分，對民生用水暫無影響。（彭清仁報導）

據了解，竹苗和台南地區，在八月份之後，因降雨量過少，陸續調整水情燈號，從「水情正常」的藍燈變為「水情稍緊」的綠燈，只是雨還是不來，竹苗地區歷經水資源調度還是沒有起色。水利署在抗旱會議中，最終做出本月廿七日起，竹苗地區實施一階段限水。

水利署指出，一階段限水對民生用水影響相當輕微，主要將由政府機關及國營事業帶頭節水，以及停止使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水，並在離峰及每天深夜十一點到清晨六點減壓供水。此外，水利署也將加強跨區水源調度，積極與農政單位研議明年一期稻作供灌最佳方案，並呼籲民眾節約用水。水利署的統計，苗栗明德水庫有效蓄水率只有兩成二，永和山水庫則是五成一，最遲下週可能就跌破五成。而供應竹科用水的寶二水庫，在苗栗和石門水庫的支援下，有效蓄水率仍維持在四成八，這都創下十多年來的最低蓄水紀錄。