盤中速報 - 雪崩代幣大跌8.08%，報13.2美元
雪崩代幣(AVAX)在過去 24 小時內跌幅超過8.08%，最新價格13.2美元，總成交量達0.72億美元，總市值57.30億美元，目前市值排名第 14 名。
近 1 日最高價：14.53美元，近 1 日最低價：12.57美元，流通供給量：422,275,285。
Avalanche與大部分公鏈不同，由三條平行公鏈所組成：P鏈，負責數據資料和驗證的平台鏈；X鏈，主要資產和交易資產的交易鏈：C鏈，處理智能合約互動的合約鏈。雪崩協議將經典共識協定和中本聰共識協定合併成一個全新的協議，具有高擴展性、高拜占庭容錯、低資源浪費、低成本的特點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-8.79%
- 近 1 月：-29.38%
- 近 3 月：-39.39%
- 近 6 月：-40.44%
- 今年以來：-63.47%
