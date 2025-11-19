盤中速報 - 塑膠工業類股表現疲軟，跌幅2.9%，總成交額8.38億
鉅亨網新聞中心
台股今日塑膠工業類股表現疲軟，19日09:08相關指數下跌2.9%，總成交額8.38億元，大盤占比2.72%。
該產業上漲家數3、下跌家數12、平盤家數4。領跌個股南亞(1303-TW)19日09:08股價下跌2.1元，報55.2元，跌幅3.66%。
塑膠工業近5日上漲12.86%，集中市場加權指數下跌3.7%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|塑膠工業
|集中市場加權指數
|近一週
|+12.86%
|-3.7%
|近一月
|+17.79%
|-2.0%
|近三月
|+11.85%
|+9.29%
|近六月
|+35.79%
|+24.31%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 浩鼎(4174)大漲7.15%，報32.2元
- 盤中速報 - 景碩(3189)大跌7.22%，報135元
- 盤中速報 - 微程式(7721)急拉3.15%報47.45元，成交97張
- 盤中速報 - 訊聯(1784)急跌-3.58%報94.3元，成交335張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇