盤中速報 - 塑膠工業類股表現疲軟，跌幅2.9%，總成交額8.38億

鉅亨網新聞中心

台股今日塑膠工業類股表現疲軟，19日09:08相關指數下跌2.9%，總成交額8.38億元，大盤占比2.72%。

該產業上漲家數3、下跌家數12、平盤家數4。領跌個股南亞(1303-TW)19日09:08股價下跌2.1元，報55.2元，跌幅3.66%。

塑膠工業近5日上漲12.86%，集中市場加權指數下跌3.7%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 塑膠工業 集中市場加權指數
近一週 +12.86% -3.7%
近一月 +17.79% -2.0%
近三月 +11.85% +9.29%
近六月 +35.79% +24.31%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數26744.75-0.04%
南亞54.3-5.24%

