盤中速報 - 航 運 業類股表現強勁，漲幅2.75%，總成交額7.09億

鉅亨網新聞中心

台股今日航運業類股表現強勁，12日09:19相關指數上漲2.75%，總成交額7.09億元，大盤占比2.25%。

該產業上漲家數23、下跌家數1、平盤家數0。領漲個股萬海(2615-TW)12日09:19股價上漲4.8元，報83.9元，漲幅6.07%。

航 運 業近5日下跌2.66%，集中市場加權指數下跌1.18%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 航 運 業 集中市場加權指數
近一週 -2.66% -1.18%
近一月 -1.32% +3.2%
近三月 -7.26% +15.12%
近六月 -11.94% +31.5%

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

