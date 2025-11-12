盤中速報 - 航 運 業類股表現強勁，漲幅2.75%，總成交額7.09億
鉅亨網新聞中心
台股今日航運業類股表現強勁，12日09:19相關指數上漲2.75%，總成交額7.09億元，大盤占比2.25%。
該產業上漲家數23、下跌家數1、平盤家數0。領漲個股萬海(2615-TW)12日09:19股價上漲4.8元，報83.9元，漲幅6.07%。
航 運 業近5日下跌2.66%，集中市場加權指數下跌1.18%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|航 運 業
|集中市場加權指數
|近一週
|-2.66%
|-1.18%
|近一月
|-1.32%
|+3.2%
|近三月
|-7.26%
|+15.12%
|近六月
|-11.94%
|+31.5%
