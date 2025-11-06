search icon



外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大漲0.51%，報1.629元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間06日23:40，歐元/加幣上漲0.0083點漲幅達0.51%，暫報1.629點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.01%
  • 近 1 週：-0.54%
  • 近 3 月：+1.49%
  • 近 6 月：+3.10%
  • 今年以來：+9.01%

歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.80，本日上漲0.31%
  • 英鎊/美元相關性0.67，本日上漲0.35%
  • 歐元/澳元相關性0.53，本日上漲0.92%

歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.71，本日上漲0.26%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.66，本日上漲0.08%
  • 美元/日元相關性-0.61，本日上漲0.55%

相關行情

台股首頁我要存股
歐元/加幣1.6288+0.50%
歐元/美元1.1531+0.35%
英鎊/美元1.3092+0.38%
澳元/美元0.6472-0.48%
日元/美元0.0065+0.00%

