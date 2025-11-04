search icon



外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大跌0.78%，報0.6486元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間04日22:30，澳元/美元下跌0.0051點跌幅達0.78%，暫報0.6486點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.97%
  • 近 1 週：-0.27%
  • 近 3 月：+1.10%
  • 近 6 月：+1.47%
  • 今年以來：+5.61%

澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 紐元/美元相關性0.82，本日下跌0.88%
  • 英鎊/美元相關性0.57，本日下跌0.75%
  • 歐元/美元相關性0.51，本日下跌0.35%

澳元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/南非蘭特相關性-0.77，本日下跌1.1%
  • 美元/墨西哥披索相關性-0.74，本日下跌0.7%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.69，本日下跌1.06%

