鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/日元(EURJPY) 大跌0.77%，報176.25元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間04日22:00，歐元/日元下跌1.37點跌幅達0.77%，暫報176.25點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.67%
  • 近 1 週：+0.10%
  • 近 3 月：+2.23%
  • 近 6 月：+8.05%
  • 今年以來：+8.44%

歐元/日元近90天正相關的前3貨幣對


歐元/日元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/墨西哥披索相關性-0.36，本日下跌0.67%
  • 美元/南非蘭特相關性-0.24，本日下跌0.98%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.19，本日下跌0.96%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
歐元/日元176.18-0.81%
日元/美元0.0065+0.00%
英鎊/美元1.3049-0.68%
澳元/美元0.6490-0.72%
南非蘭特/美元0.0572-1.04%

