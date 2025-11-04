外匯速報 - 歐元/日元(EURJPY) 大跌0.77%，報176.25元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間04日22:00，歐元/日元下跌1.37點跌幅達0.77%，暫報176.25點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.67%
- 近 1 週：+0.10%
- 近 3 月：+2.23%
- 近 6 月：+8.05%
- 今年以來：+8.44%
歐元/日元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/日元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/墨西哥披索相關性-0.36，本日下跌0.67%
- 美元/南非蘭特相關性-0.24，本日下跌0.98%
- 美元/挪威克朗相關性-0.19，本日下跌0.96%
