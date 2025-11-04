search icon



外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大漲0.8%，報18.6405元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間04日18:00，美元/墨西哥披索上漲0.148點漲幅達0.8%，暫報18.6405點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.27%
  • 近 1 週：+0.74%
  • 近 3 月：-0.91%
  • 近 6 月：-9.16%
  • 今年以來：-11.43%

美元/墨西哥披索近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/南非蘭特相關性0.66，本日上漲0.94%
  • 美元/挪威克朗相關性0.63，本日上漲0.93%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.50，本日上漲0.59%

美元/墨西哥披索近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.72，本日上漲0.69%
  • 紐元/美元相關性-0.55，本日上漲0.82%
  • 歐元/美元相關性-0.49，本日上漲0.16%

外匯速報

美元/墨西哥披索18.607+0.62%
南非蘭特/美元0.0574-0.69%
澳元/美元0.6502-0.54%
紐元/美元0.5665-0.72%
歐元/美元1.1503-0.13%

