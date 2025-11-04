外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大漲0.8%，報18.6405元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間04日18:00，美元/墨西哥披索上漲0.148點漲幅達0.8%，暫報18.6405點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.27%
- 近 1 週：+0.74%
- 近 3 月：-0.91%
- 近 6 月：-9.16%
- 今年以來：-11.43%
美元/墨西哥披索近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/南非蘭特相關性0.66，本日上漲0.94%
- 美元/挪威克朗相關性0.63，本日上漲0.93%
- 美元/瑞典克朗相關性0.50，本日上漲0.59%
美元/墨西哥披索近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.82%，報0.5659元
- 外匯速報 - 澳元/日元(AUDJPY) 大跌1.05%，報99.75元
- 外匯速報 - 歐元/英鎊(EURGBP) 大漲0.48%，報0.8807元
- 外匯速報 - 英鎊/日元(GBPJPY) 大跌0.79%，報201元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇