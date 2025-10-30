search icon



外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.96%，報0.8009元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間30日02:40，美元/瑞郎上漲0.0076點漲幅達0.96%，暫報0.8009點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.89%
  • 近 1 週：+1.09%
  • 近 3 月：+0.88%
  • 近 6 月：-1.44%
  • 今年以來：-11.43%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.80，本日上漲0.32%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.79，本日上漲0.61%
  • 美元/日元相關性0.68，本日上漲0.6%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.89，本日上漲0.53%
  • 歐元/加幣相關性-0.75，本日上漲0.56%
  • 英鎊/美元相關性-0.72，本日上漲0.91%

相關行情

台股首頁我要存股
美元/瑞郎0.7994+0.77%
日元/美元0.0065+0.00%
歐元/美元1.1603-0.42%
加幣/美元0.7168-0.03%
英鎊/美元1.3194-0.60%

