盤中速報 - 茂生農經(1240)大漲8.79%，報61.9元
鉅亨網新聞中心
茂生農經(1240-TW)22日11:54股價上漲5元，報61.9元，漲幅8.79%，成交232張。
茂生農經(1240-TW)所屬產業為農業科技業，主要業務為家禽(雞鴨鵝)家畜(豬)各項飼料及其原料之製造加工買賣。倉庫租金收入,豬隻合作飼養肉豬銷售,有色雞合作飼養銷售。蛋品銷售。
近5日股價上漲0.35%，櫃買市場加權指數上漲4.02%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-6 張
- 外資買賣超：-6 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：0 張
- 融券增減：0 張
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 茂生農經(1240)股價拉至漲停，漲停價62.5元，成交211張
- 盤後速報 - 茂生農經(1240)下週(8月28日)除權息3.4元，預估參考價58.5元
- 茂生農經:茂生農經股份有限公司（公司代號：1240）114年增資股股票上櫃掛牌日期暨114年新股權利證書終止上櫃日期。
- 茂生農經9月營收2.50億元年增14.81% 1—9月達20.45億元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇