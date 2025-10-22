search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤中速報 - 茂生農經(1240)大漲8.79%，報61.9元

鉅亨網新聞中心


茂生農經(1240-TW)22日11:54股價上漲5元，報61.9元，漲幅8.79%，成交232張。

茂生農經(1240-TW)所屬產業為農業科技業，主要業務為家禽(雞鴨鵝)家畜(豬)各項飼料及其原料之製造加工買賣。倉庫租金收入,豬隻合作飼養肉豬銷售,有色雞合作飼養銷售。蛋品銷售。

近5日股價上漲0.35%，櫃買市場加權指數上漲4.02%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-6 張
  • 外資買賣超：-6 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：0 張
  • 融券增減：0 張

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數27684.89-0.24%
茂生農經61.8+8.61%

鉅亨贏指標

了解更多

#突破區間

中弱短強
茂生農

40.74%

勝率

#長紅K線突破盤整

中弱短強
茂生農

40.74%

勝率

#均線指標上攻

中弱短強
茂生農

40.74%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty