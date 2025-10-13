search icon



1. 外資累計買超 5 日的股票
台新新光金 (2887-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、群創 (3481-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、聯電 (2303-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
台新新光金 (2887-TW)、群創 (3481-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、聯電 (2303-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
台新新光金 (2887-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、群創 (3481-TW)、華新 (1605-TW)、聯電 (2303-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
台新新光金 (2887-TW)、聯電 (2303-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、群創 (3481-TW)、永豐金 (2890-TW)


5. 外資當日 (09) 買超的股票
台新新光金 (2887-TW)、華邦電 (2344-TW)、聯電 (2303-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、神達 (3706-TW)
 

台新新光金18.3-2.66%
群創15.05-2.90%
聯電44.35-2.85%
華新30.2-6.50%
永豐金25.8-1.90%
華邦電43.1-0.81%
神達92.2-3.46%
群益台灣精選高息21.02-1.78%
國泰永續高股息21.11-1.91%

#島狀下跌

偏強
群創

86.36%

勝率
偏強
聯電

43.33%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
台新光

60.87%

勝率

#動能指標下跌股

偏強
聯電

43.33%

勝率

#低股價淨值比起漲股

偏強
群創

86.36%

勝率

