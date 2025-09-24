search icon



盤中速報 - 化學股價指數類股表現強勁，漲幅2.93%，總成交額5.70億

鉅亨網新聞中心


台股今日化學工業類股表現強勁，24日09:49相關指數上漲2.93%，總成交額5.70億元，大盤占比1.16%。

該產業上漲家數4、下跌家數6、平盤家數4。領漲個股晶呈科技(4768-TW)24日09:49股價上漲10元，報196.5元，漲幅5.36%。

化學股價指數近5日上漲0.24%，櫃買市場加權指數上漲2.39%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 化學股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 +0.24% +2.39%
近一月 +21.05% +8.77%
近三月 +30.8% +17.32%
近六月 +14.23% +4.59%

