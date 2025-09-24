盤中速報 - 化學股價指數類股表現強勁，漲幅2.93%，總成交額5.70億
台股今日化學工業類股表現強勁，24日09:49相關指數上漲2.93%，總成交額5.70億元，大盤占比1.16%。
該產業上漲家數4、下跌家數6、平盤家數4。領漲個股晶呈科技(4768-TW)24日09:49股價上漲10元，報196.5元，漲幅5.36%。
化學股價指數近5日上漲0.24%，櫃買市場加權指數上漲2.39%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|化學股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+0.24%
|+2.39%
|近一月
|+21.05%
|+8.77%
|近三月
|+30.8%
|+17.32%
|近六月
|+14.23%
|+4.59%
