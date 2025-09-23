search icon



鉅亨速報

盤中速報 - 美達科技(6735)急跌-3.96%報92.2元，成交496張

鉅亨網新聞中心


美達科技(6735-TW)近5分K跌速3.96%，23日09:07報92.2元，成交496張，今日漲幅為3.25％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

美達科技(6735-TW)近5日股價上漲14.19% ，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數 上漲 3.64%。櫃買市場加權指數 上漲 4%， 股價漲幅表現優於大盤 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,020 張
  • 外資買賣超：+1,081 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-61 張
  • 融資增減：+18 張
  • 融券增減：+76 張

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌速

集中市場加權指數26203.78+1.25%

