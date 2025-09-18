盤中速報 - 達航科技(4577)急跌-3.1%報40.5元，成交2,765張
鉅亨網新聞中心
達航科技(4577-TW)近5分K跌速3.1%，18日09:28報40.5元，成交2,765張，今日漲幅為2.14％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
達航科技(4577-TW)近5日股價上漲5.73% ，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數 下跌 4.64%。櫃買市場加權指數 下跌 1.09%， 股價漲幅表現優於大盤 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+342 張
- 外資買賣超：+340 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2 張
- 融資增減：-126 張
- 融券增減：+1 張
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 下週挑戰25300? 鴻海 台玻 東元 華邦電 買點? 【竹陞科 第2】目標翻倍
- 【量大強漲股整理】國際半導體展登場下，最強的黑馬股是誰?
- PCB鑽孔設備廠達航科技7月陷虧損 累計1-7月每股虧0.85元
- 【量大強漲股整理】台股創下新高後，下波主流是誰?CPO有機會續航?AI眼鏡股有【戲】可期?
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇