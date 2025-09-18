search icon



鉅亨速報

盤中速報 - 美達科技(6735)急拉4.74%報79.0元，成交163張

鉅亨網新聞中心


美達科技(6735-TW)近5分K漲速4.74%，18日09:16報79.0元，成交163張，今日漲幅為2.86％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

美達科技(6735-TW)近5日股價下跌3.88% ，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數 下跌 4.64%。櫃買市場加權指數 下跌 1.09%， 短期股價無明顯表現 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+226 張
  • 外資買賣超：+255 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-29 張
  • 融資增減：+32 張
  • 融券增減：+45 張

集中市場加權指數25526.47+0.35%

