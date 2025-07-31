鉅亨網新聞中心 2025-07-31 15:10

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中國國家網路資訊辦公室發布《國家資訊化發展報告（2024 年）》指出，新一代通訊技術研發取得顯著成果，其中 5G-A 地空通訊（5G-ATG）技術已成功研發並完成測試驗證。截至 2024 年底，中國已有超過 300 個城市實現 5G-A 網路覆蓋，預計將悄然改變民眾日常生活。

通感一體！中國5G-A速度飆升10倍 300城搶先體驗。(圖:shutterstock)

5G-A，即 5G-Advanced，也被稱為 5.5G 網路，是傳統 5G 的全面升級版。專家解釋，行動通訊技術的代間生命週期通常為 10 年，為了彌補代際間的技術鴻溝，中間會出現過渡性的分水嶺，如 2.5G、3.5G 和 4.5G。而 5G-A 正是 5G 時代中期的一次重大躍進。

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5G-A 帶來最直觀的改變，體現在三個「更」字上：

更快的速度： 相較於 5G，5G-A 的速度提升了 10 倍。資料下載的最高速率將從 5G 初期的千兆（Gbps）提升至萬兆（10Gbps），上行峰值速率也從百兆（Mbps）提升至千兆（Gbps）。這意味著過去需要較長時間下載的數 GB 影片，現在僅需幾秒即可完成，極大地提升了用戶的效率與體驗。

更低的延遲： 5G-A 支援毫秒級時延，並能達到公分級的定位精度，而 5G 初期僅能達到米級。毫秒級的低時延大幅減少了資料傳輸的延遲時間，尤其適用於即時通訊和對延遲要求極高的場景，例如線上遊戲和視訊會議，徹底告別卡頓。同時，這也讓遠端手術和工業自動化等關鍵應用變得更加可靠。

更大的連接規模： 5G-A 支援更多設備同時接入網路，無論是人潮擁擠的商場，還是設備密集的智慧家居環境，都能保持穩定連接。這為物聯網（IoT）和智慧城市的建設提供了強大的基礎支援，推動萬物互聯的進程。

許多人關心，想要體驗 5G-A 是否需要購買新的「特殊設備」？營運商工作人員明確表示，只要當地基地台支持，目前市面上主流的智慧型手機機型，都能體驗 5G-A 網路。更令人振奮的是，用戶在享受更快速網路的同時，並不會被額外收取費用。據了解，中國業者已在 31 個省份部署了 5G-A 測試網路，預計可支援 5,000 萬用戶。

還有三個「獨門秘訣」

除了上述三個「更」之外，5G-A 還擁有三個「獨門秘訣」：天地一體、通感一體、智能上行。其中，「通感一體」的融合能力尤為突出，它將通訊、感知、算力等能力融為一體，具備多感官性、自然性、互動性和智慧化等特點，在眾多前沿領域展現出廣闊的應用前景。

例如，「通感一體」應用於汽車領域，可為車輛提供更大的感知範圍，即時感知車流量，更便捷地進行車輛調度。應用於智慧家庭設備，則能智慧識別家庭成員的活動，自動調整家居環境。此外，「通感一體」還可實現降雨量、污染氣體、空氣品質等環境監測，協助城市公共管理。