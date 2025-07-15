鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-15 08:10

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中國海關總署周一 (14 日) 發布今年上半年進出口數據，中國外貿在複雜國際環境下展現較強韌性。今年上半年，中國貨貿進出口總值達 21.79 兆元(人民幣，下同)，年增 2.9%，其中出口 13 兆元，成長 7.2%，進口衰退 2.7% 至 8.79 兆元，這項成就的取得得來不易，尤其是在全球貿易環境不確定性增加的背景下，中國外貿仍保持了整體穩定。

潮玩出口火爆！陸上半年出口額逾13兆人民幣 Labubu等玩偶玩具前四月便狂賣133億（圖：Shutterstock）

從月度數據來看，今年上半年外貿走勢呈明顯上升趨勢，前兩個月進出口成長率年減 1.2%，到第一季增速由負轉正，前五月進一步回升至 2.5%。進入 6 月，中國外貿數據進一步向好，進出口、出口、進口三項指標年增率都實現正成長，6 月進出口規模達 3.85 兆元，創下歷史月度進出口第二高位。 「搶出口」「搶轉口」效應的持續釋放，使得出口資料維持較高成長速度，進口也逐步進入成長通道。

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在出口領域，民營企業表現特別亮眼。中國海關總署數據顯示，今年上半年民營企業進出口 12.48 兆元，年增 7.3%，占外貿比重達 57.3%，較去年同期提升 2.3 個百分點。

值得注意的是，中國民營企業已連 21 季實現年增率正成長表現，上半年進出口規模歷史同期首次突破 12 兆元，成長速度較全國整體水準高出 4.4 個百分點。

截至今年第二季，民營企業在中國進出口規模前 500 強企業中已佔據 218 席，展現出強勁的市場競爭力。

跨境電商作為外貿新業態，持續保持較快成長。雖然速度較前幾年放緩，但今年上半年中國跨境電商進出口約 1.32 兆元，年增 5.7%，其中出口約 1.03 兆元，成長 4.7%，進口約 2,911 億元，成長 9.3%。

中國海關總署新聞發言人呂大良表示，跨境電商作為「數位橋樑」，已成為國際貿易發展的重要趨勢。儘管美國對中關稅政策帶來一定影響，但貿易夥伴多元化趨勢和國家政策支持將有助於抵禦風險。

在產品結構方面，中國出口商品呈現多元化發展態勢。以潮玩為代表的創意產品在全球市場廣受歡迎，今年前 4 月中國出口的玩偶、動物玩具突破百億元大關，達到 133 億元，年增率達 9.6%。

值得關注的是，中國海關總署副署長王令浚還在記者會上特別介紹 Labubu 的市場表現，並現場教導消費者辨別正版產品的要點，這反映中國消費品製造業在創意設計和品牌建立上的進步。

進口方面，今年上半年成長放緩，但呈現逐月改善態勢，6 月進口年增 2.3%，自動資料處理設備零附件、乾鮮瓜果等商品成長較快。

大宗商品價格下跌是影響進口成長的主要因素，今年上半年原油、鐵礦砂、大豆進口均價年減率均超過一成，拉低整體進口成長 2.7 個百分點。不過，隨著中國經濟持續回升，第二季進口轉為正成長，主要靠數量成長拉動，顯示內需市場的回升。

展望下半年，全球貿易環境仍面臨許多挑戰。國際貨幣基金 (IMF) 已將今年全球 GDP 成長率預測值下調至 2.8%，世貿組織 (WTO) 預估，下半年全球出口成長將放緩。美國「對等關稅」政策恐影響中國轉口貿易，但考慮到識別難度，全面打擊的可能性有限。