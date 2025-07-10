營收速報 - 晶心科(6533)6月營收1.07億元年增率高達124.11％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為5.51億元，累計年增率12.04%。
最新價為265元，近5日股價下跌-7.5%，相關半導體業上漲0.52%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-794 張
- 外資買賣超：-779 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：-14 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/6
|1.07億
|124%
|26%
|25/5
|8,529萬
|-10%
|-2%
|25/4
|8,697萬
|-36%
|-9%
|25/3
|9,573萬
|12%
|20%
|25/2
|8,004萬
|58%
|-16%
|25/1
|9,550萬
|24%
|-39%
晶心科(6533-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為晶心嵌入式微處理器核心智財及其相關硬體、軟體發展平台與工具鏈。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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