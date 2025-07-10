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營收速報 - 晶心科(6533)6月營收1.07億元年增率高達124.11％

鉅亨網新聞中心


晶心科(6533-TW)今天公告2025年6月營收為新台幣1.07億元，年增率124.11%，月增率25.73%。

今年1-6月累計營收為5.51億元，累計年增率12.04%。

最新價為265元，近5日股價下跌-7.5%，相關半導體業上漲0.52%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-794 張
  • 外資買賣超：-779 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：-14 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/6 1.07億 124% 26%
25/5 8,529萬 -10% -2%
25/4 8,697萬 -36% -9%
25/3 9,573萬 12% 20%
25/2 8,004萬 58% -16%
25/1 9,550萬 24% -39%

晶心科(6533-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為晶心嵌入式微處理器核心智財及其相關硬體、軟體發展平台與工具鏈。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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