鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-03 17:40

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香港特區政府上周五 (6 月 27 日) 公佈第二屆特首顧問團成員名單，引發外界廣泛關注，名單中顯示包括李嘉誠長子、長和集團主席李澤鉅在內的三人未能續任顧問團成員。這一人事變動正值香港特首顧問團完成首屆任期之際，其中蘊含的深意引發諸多解讀。

長和賣港惹禍？李嘉誠之子李澤鉅被踢出港府核心智囊團

中國媒體《一見財經》報導，香港特首顧問團為 00 特區高層政策諮詢組織，下設經濟高品質與持續發展、創新與創業、區域與環球協作三大分組。該組織匯集了諾貝爾經濟學獎得主和全球商業領袖，其核心使命是為行政長官提供香港策略性發展意見。

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香港特首首屆顧問團於 2023 年 3 月成立，任期至今年 6 月 30 日，期間李澤鉅擔任香港總商戶理事會副主席，去年 5 月剛獲連任，在香港商界具有重要影響力，此次未能入選確實出人意料。

值得注意的是，與李澤鉅一同未獲續任的還有華潤集團前董事長傅育寧和已故的商湯科技創辦人湯曉鷗。

雖然顧問團每屆都會調整成員組成，但李澤鉅的缺席仍引發許多猜測。

《大公報》在名單公佈隔天就援引部落客跟專家觀點報導指出，李澤鉅可能因為處理長和集團出售巴拿馬港口交易一事「不顧及香港和國家利益」而不宜續任。

《大公報》也引述香港精英會副主席高松傑的話稱，在香港由治及興的關鍵階段，需要更多熟悉國家戰略的專家參與決策。

中國國務院港澳辦主任夏寶龍 5 月 12 日在澳門與工商界座談時，不具名批評了長和出售巴拿馬港口的交易，強調「資本無國界，但商人有祖國」。他明確表示，軟弱妥協、只顧逐利的行為必為中國人民所不齒。

在 6 月 21 日的《香港國安法》五週年論壇上，夏寶龍再次強調「愛國者治港」原則，指出必須確保香港管治權牢牢掌握在愛國者手中。

儘管目前尚不能確定李澤鉅未能續任與長和集團港口交易事件存在直接因果關係，但「愛國者治港」已成為基本政治準則。