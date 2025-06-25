鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-25 17:40

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香港股市今 (25) 日開高走高，券商為主要領漲族群，恒生指數連 4 日攀漲，創 3 月 20 日以來新高，因市場猜測聯準會 (Fed) 將在全球油價暴跌情況下，提前進行降息行動。截至收盤。恒指收漲 1.23% 至 24474.67 點，恒生科技指數亦收紅 1.15%，國企指數也漲 1.1%。

〈港股盤後〉金融證券類股領漲 國泰君安國際飆近200% 恒指連4紅

盤面上，科技股普漲，阿里巴巴、京東集團漲超 2%，百度、美團漲超 1%，證券及經紀類股大漲，國泰君安國際飆漲近 200%，申萬宏源香港亦漲 42.11%，第一上海漲 39.22%，加密貨幣概念股也走強，OSL 集團漲超 16%，教育類股漲幅亦居前，新東方漲超 8%，曹操出行上市首日則跌破發行價，收跌逾 14%。

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消息面上，國泰君安國際今日發佈公告，該公司的全資附屬公司國泰君安證券 (香港) 有限公司於昨 (24) 日正式獲得香港證券及期貨事務監察委員會的批准，將現有第 1 類 (證券交易) 受監管活動牌照升級。牌照升級後，客戶將可在國泰君安國際平台直接交易加密貨幣、穩定幣等虛擬資產。

分析師認為，穩定幣可望推動券商角色根本性轉變，也就是從交易管道轉向資產證券化引擎和跨境清算樞紐，這對於券商的估值提升，可以說是重要加分項目。

華創非銀表示，後續料將有更多具有國際業務子公司的券商會完成 1 號牌升級，邁向虛擬資產的交易服務，進一步完善市場生態，尤其是具備較好客戶基礎的重要券商的入局。持續看好香港加密貨幣及虛擬資產交易生態的進一步建構及完善。