2025-06-20 14:10

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今 (20) 日早盤，中國 A 股消費類股迎來久違反彈，消費 ETF 一度大漲超 1%，白酒類股普遍上漲，皇台酒業漲停，金種子酒、迎駕貢酒、山西汾酒等個股漲幅居前，這一市場熱度的背後是近期中國三大官媒《新華社》、《人民網》跟《求是網》針對「整治違規吃喝」的集體發聲，明確政策邊界，糾偏「一刀切」亂象，為消費類股注入信心。

三大央媒糾正「一刀切」！政策護航A股白酒族群普漲慶祝 專家：雙底已現 有望迎來價值回歸

針對部分地方出現的「一刀切」禁酒現象，《新華社》今早發表評論文章《整治違規吃喝，不是一陣風不能一刀切》，明確指出從中央到地方的「禁酒令」核心是規範公務行為、嚴明紀律紅線，而非阻斷正常人際交往。

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文中強調，黨員幹部有正常私人交往的權利，但必須守住「不影響公務」、「不影響廉潔」的底線。違規吃喝表面是「一頓飯、一場酒，實質是貪腐導火線、權力尋租溫床，整治需常抓不懈，更需通過制度固化成果，而非簡單「一刀切」。

此前，《人民網》也發文說道：「禁止違規吃喝，不是禁止正常吃喝。」集中整治是為防腐敗、強作風，而非否定民生煙火。《求是網》則以「清風正氣與人煙火」為喻，強調飲食承載生活溫情與人際聯結，整治目標是清除飯局歪風，而非火滅正常聚餐的食物。

中國三家官媒共同強調違規是「標」，吃喝是「本」，政策執行必須精準區分「腐敗零容忍」與「民生溫度」，避免懶政式「一禁了之」。

三大央媒的發聲有效緩解市場對「政策過度收緊」的擔憂，直接推動白酒類股反彈。此前，受《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等政策影響，市場對公務接待「不上酒」「不提供高檔菜」的預期曾引發白酒類股持續調整，部分個股今年下跌幅度超過 50%，行業動態本益比降至 18 倍，低於全 A 股 19 倍的平均值，直逼近 20 年估值低點。

分析師指出，目前白酒類股恐迎「業績 + 估值」雙底。從歷史對比來看，2012-2014 年「八項規定」出台後，白酒產業經歷了帶約三年調整，而本輪調整自 2021 年「518 新政」（強調工作餐「不上酒」）以來已超過三年。

此外，目前白酒產業股息率已具備吸引力，加上市場對業績預期的下調空間縮小，本輪獲利預測下調 19%，上輪為 38%，部分機構認為白酒族群今年或將穩定上行。

有券商分析師說：「政策底已現，情緒底正在修復。」儘管短期銷售仍承壓，但央媒對「正常餐飲」的明確保護，以及白酒業估值性價比提升，已為白酒股注入信心。今日早盤的集體飄紅，正是市場對政策誤讀修正的直接反應。