官方大規模補貨引發二手Labubu「價崩」！ 泡泡瑪特早盤大跌6% 近五天跌逾15%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-20 12:10

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泡泡瑪特 (09992-HK) 今 (20) 日在港股早盤一度大跌 6%，因「Labubu 二手價格崩盤」話題周四 (19 日) 衝上微博熱搜榜第一，引發廣泛關注，這一潮玩頂流的二手市場價格在數日內「腰斬」，背後主因直指泡泡瑪特官方的大規模補貨。

官方補貨引發二手Labubu「價崩」！ 泡泡瑪特早盤大跌6% 近五天跌逾15%

根據潮玩二手交易平台「千島」數據，截至周四，Labubu 3.0 整盒成交均價較補貨前暴跌 45%，隱藏款「本我」價格跌幅超 38%，「前方高能」系列常規款成交價從一周前的 292-510 元跌至 208-385 元，跌幅超 48%，隱藏款「本我」標價更驟降至 208-385 元，跌幅超 48%，隱藏款「本我」標價更驟降至 2,0404 元。

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另一平台數據顯示，Labubu 3.0 盲盒整盒回收價更從 1500-2800 元大幅跌至 650-800 元，跌幅超 50%。

價格暴跌的直接導火線是泡泡瑪特的集中補貨。自周三 (18 日) 起，泡泡瑪特官方商城小程式、天貓旗艦店及抖音直播間連 3 天放量補貨，部分消費者稱「搶到了先前斷貨的 3.0 系列」。

不過，有用戶反映小程式購買介面仍異常，且此次補貨頻率和數量高於以往，導致搶購人數激增。

對此，泡泡瑪特內部知情人士向《澎湃新聞》解釋，近期 Labubu 全球熱度過高，部分不良搶購行為影響體驗，故優化發售環節、開啟線上預售，另有消息稱補貨「不規律」也是為規避黃牛炒作。

身為泡泡瑪特獨家 IP「THE MONSTERS」精靈天團的核心角色，Labubu 由香港設計師龍家升創作，以「打破傳統美感的搞怪萌」設計走紅。今年 4 月全球發售當日，其熱度便席捲海外，美國拉斯維加斯消費者凌晨排隊至隔天 7 時，英國倫敦門市因搶購混亂下架產品，泡泡瑪特上周六 (14 日) 更因安全隱患，宣布在南韓暫時中止 LABUBU 毛絨產品線下銷售。

然而，熱度背後亂象頻傳。海關部門近期查獲多起侵權事件，寧波海關扣留 2 萬 240 個疑似侵犯「Labubu 春日精靈系列」著作權的毛絨玩具，武漢天河機場海關從兩名旅客行李中查獲 144 個未申報泡泡瑪特玩偶。

儘管年初至今股價漲幅超過 11 倍，從每股 85 港元漲至 283.4 港元，但近 5 日泡泡瑪特累計下跌超過 15%。