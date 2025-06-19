鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-19 16:20

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中國 A 股三大指數周四 (19 日) 齊步下挫，油氣類股逆市上漲，主要受到不斷升高的中東地緣政治緊張局勢影響。

〈陸股盤後〉中東地緣政治緊張局勢不斷升溫 三大指數齊跌 滬指力守3350點

上證指數 (SSEC) 周四收跌 0.79% 至 3362.11 點，深證成指 (SZI) 收黑 1.21% 至 10051.97 點，創業板收低 1.36% 至 2026.82 點，滬深兩市成交額合計人民幣 1 兆 2506.38 億元，較上個交易日增量 595.5 億元。

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盤面上看，醫藥、稀土永磁、紡織服裝、物流、零售、電力、食品飲料、地產、券商等族群走低，常山藥業跌停，可控核融合類股亦挫跌，合鍛智慧跌停。

上漲族群方面，油氣股逆勢大漲，准油股份、首華瓦斯、藍焰控股等漲停，通源石油漲 11%，科力股、中曼石油等跟漲。短劇概念股亦震蕩走強，百納千成、慈文傳媒漲停，歡瑞世紀與博納影業等股跟漲，固態電池概念股一度衝高，豐元股份漲停。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 716 檔股票上漲，4643 檔下跌，平盤 56 檔，滬深北三市共有 46 檔股票漲幅在 9% 以上，30 檔股票跌幅在 9% 以上。

恆生前海基金表示，隨著陸家嘴論壇消息逐步釋放，市場情緒有所緩和，仍彰顯出 A 股市場短期的韌性。市場焦點集中在陸家嘴論壇及其釋放的金融政策上，其中進一步深化科創板改革政策措施的推出，為科創板注入新活力。整體來看，在存量資金博弈環境下，市場結構性行情或仍將延續。當前市場缺少主流類股，權重和題材股票輪動速度較快。中長期來看，隨著關稅不確定性下降及全球貨幣秩序重構，有助於提升中國權益資產估值，今年第三季關稅政策明朗後有望推動權益資產震蕩向上。

財通證券指出，3400 點附近是過去半年至三年的重要成交密集區，近期量能難以消化賣壓。市場多次嘗試突破未果，形成「心理魔咒」，加劇投資人畏高情緒。近期政策利多頻出如消費刺激跟新質生產力支持，市場期待「超預期政策」驅動突破。短期宜採取「輕指數，重類股」策略，關注結構性機會，建議投資人逢低佈局 AI 應用、半導體等新質生產力方向的成長主線。

中信建投也說，近期上證指數在整數關卡反覆上下，行業為主的趨勢類個股表現出較強韌性，對穩定指數有較強幫助，族群輪動速度明顯加快後，市場需要量能的放大才激起人氣，若後續量能放大能有明顯的方向聚焦，則 3400 點的整數關口有望突破。