鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-06-10 19:22

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為與國際接軌，並提升跨市場交易與避險效率，臺灣期貨交易所（期交所）將調整匯率類期貨之最後交易日與最後結算價決定日，由現行契約交割月份「第 3 個星期三 (T)」，提前至「第 3 個星期三 (T) 前 2 個營業日」，以同步美國、新加坡及香港等主要交易所慣例。新掛牌契約交割月份在 115 年 7 月（含）以後者，則適用新制，即最後交易日與最後結算價決定日提前至「第 3 個星期三前 2 個營業日」。

6檔匯率期貨新制上路！期交所：最後交易日調整與國際接軌。（圖：shutterstock）

本次調整適用商品包括 6 檔匯率類期貨契約，分別為美元兌人民幣期貨、小型美元兌人民幣期貨、歐元兌美元期貨、美元兌日圓期貨、英鎊兌美元期貨及澳幣兌美元期貨。

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期交所 104 年推出匯率類期貨，為配合國人交易習慣，採用與臺指期貨一致的最後交易日設計。然而，隨著市場成熟與法人參與比例提升，市場對於接軌國際之需求日益增加，爰推動本次調整，以強化制度連結性與價格參考便利性。

為確保新舊制順利接軌，本次制度轉換將以已掛牌契約最遠交割月份（115 年 6 月）為分界，區分新舊制適用範圍：凡交割月份在 115 年 6 月（含）以前之契約，將維持現行方式，最後交易日與最後結算價決定日為「第 3 個星期三」；新掛牌契約交割月份在 115 年 7 月（含）以後者，則適用新制，即最後交易日與最後結算價決定日提前至「第 3 個星期三前 2 個營業日」。