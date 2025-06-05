鉅亨網新聞中心 2025-06-05 16:40

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香港財經事務及庫務局局長許正宇於周四 (4 日) 表示，為因應虛擬資產市場的最新發展，香港將發表第二份發展虛擬資產政策宣言。此宣言將闡述香港在結合傳統金融服務優勢與虛擬資產技術創新方面的政策願景與方向，旨在提高實體經濟活動的安全性，同時鼓勵本地創新並提升香港作為國際資產中心的地位。

香港優化虛擬資產監管 專業投資人將可交易衍生品。(圖:shutterstock)

香港證監會亦正考慮為專業投資者引入虛擬資產衍生性商品交易，並會制訂穩健的風險管理措施。有關措施將進一步豐富香港市場的產品選項，同時確保交易以有序、透明且安全的方式進行。

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此外，香港證監會於 2025 年 2 月發布了「ASPIRe」路線圖，期望加強香港虛擬資產市場的安全性、創新和成長。路線圖其中一個重點在於擴展虛擬資產產品和服務的類型，在保障投資者的前提下，滿足不同類別的投資者的需求，同時提升香港的虛擬資產市場在國際間的競爭力和吸引力。

香港對於虛擬資產交易平台的監管一直秉持嚴謹態度。目前，持牌虛擬資產交易平台營運者在納入任何虛擬資產以供買賣之前，必須進行嚴格的盡職審查，並確保這些虛擬資產持續符合所有既定準則。

特別是在向零售客戶提供虛擬資產買賣服務前，平台必須採取一切合理步驟，確保該虛擬資產具有高流通性。這些要求旨在為投資者，特別是零售投資者，提供充分的保障，降低市場波動、流動性不足和市場操縱等風險。

針對專業投資者的資格準則及其最低總值限額要求，香港證監會曾在 2019 與 2020 年間進行檢討。檢討結果顯示，現行的最低總值限額簡單清晰且易於解讀，能夠適當反映專業投資者承受損失的能力，並與美國、英國、新加坡、澳洲等已開發經濟體的要求相符。香港將持續評估這些要求，確保其與國際標準保持一致。