鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-05 08:40

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在美國公佈的疲軟經濟數據支撐下，國際金價今 (5) 日在亞洲早盤交易時段表現穩定，現貨黃金(XAUUSDOZ) 價格在每盎司 3374.86 美元持平表現，紐約黃金期貨價格則微漲不到 0.1% 至每盎司 3402.7 美元，力守 3400 美元大關，專家最新認為，在全球央行持續加碼黃金儲備下，未來金價有望上看 6000 美元。

3500美元只是開始？專家：1關鍵原因將推動金價2029年漲破6000美元 (圖:Shutterstock)

全球央行正成為金價走高的核心動能，即便具體購買規模尚未完全公開，但多方數據顯示，各國央行每月購金量穩定在 80 噸左右，相當於每年約 1000 噸的黃金需求，這一數字超過全球黃金年產量的四分之一。

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根據世界黃金協會 (WGC) 最新報告，在美元信用受到質疑的背景下，各國主權機構正以前所未有的速度擴充黃金儲備。

另據滙豐 (HSBC) 今年 1 月對 72 家央行的調查，超過三分之一機構打算今年繼續增持黃金。

這輪購金潮與地緣政治格局演變密切相關。自 2022 年俄烏衝突引發西方國家對俄制裁、凍結外匯存底後，全球央行購金速度較先前提升近一倍。哈薩克央行近期已從黃金淨賣家轉為淨買家，並打算持續增加儲備。「在關稅壁壘加劇、國際貿易秩序重構的當下，黃金既是避險資產，更是具有戰略價值的投資標的。」

市場分析認為，央行購金行為反映出對美元體系的深層憂慮。瑞銀資產管理董事總經理 Massimiliano Castelli 指出，川普政府可能推行的美元貶值政策，加上聯準會 (Fed) 獨立性面臨的挑戰，正動搖各國對美元資產的信心。

貝萊德主題投資主管 Evy Hambro 提供的數據更具警示性。若外國持有美元資產中有 0.5% 轉向黃金，金價到 2029 年可能突破每盎司 6000 美元。這種假設並非空穴來風，目前全球央行外匯存底中美元佔比已從 2000 年的 72% 降至 59%，黃金正成為貨幣多極化進程中的關鍵變數。

高盛則維持今年底 3700 美元的目標價，核心依據正是持續成長的央行購金需求。

摩根大通更大膽預測，考量到全球央行外匯存底規模高達 12 兆美元，即便少量資金轉向黃金，也足以引發物價指數級成長。

上述判斷也得到波蘭央行 (NBP) 總裁 Adam Glapiński 呼應。他直言黃金是抵禦政策風險的終極屏障，NBP 黃金儲備量在過去五年增長近 70%。

值得關注的是，這場黃金牛市正重塑國際金融格局。當美國及其盟友凍結俄羅斯 3000 億美元外匯存底後，各國央行加速推進儲備資產多元化。