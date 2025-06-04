鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-04 06:00

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人類是否是宇宙中唯一的智慧生命？有沒有另一顆像地球一樣適合生命存在的行星？這是人們長久以來關心的宇宙謎題。

國際研究團隊發現「超級地球」，質量大約是地球10倍。（圖：央視）

據《央視》周二（3 日）報導，由中國科學院雲南天文台牽頭的國際研究團隊，在一顆類似太陽的恆星周圍，發現一顆位於宜居帶的超級地球 Kepler-725c，質量大約是地球的 10 倍。

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這顆「超級地球」圍繞一顆名為 Kepler-725 的 G9V 型宿主恆星運行。該宿主恆星的光譜型與太陽相似，但它比太陽年輕，年齡僅 16 億年，表面磁場活動比太陽更劇烈。

「超級地球」位於 Kepler-725 的宜居帶——一個適合液態水存在的區域，被認為是類地生命誕生的關鍵條件。它繞宿主恆星運行一圈大約需要 207.5 天，與地球的公轉周期相近。

「『超級地球』在一個像太陽一樣的恆星附近的宜居帶裡，也就是說，它有可能存在類似於地球上的碳基生命。」中國科學院雲南天文台研究員顧盛宏說：「它離我們有將近 1.6 億個地球到太陽之間的距離這麼遠。」