國際研究團隊發現「超級地球」質量大約是地球10倍
鉅亨網編譯鍾詠翔
人類是否是宇宙中唯一的智慧生命？有沒有另一顆像地球一樣適合生命存在的行星？這是人們長久以來關心的宇宙謎題。
據《央視》周二（3 日）報導，由中國科學院雲南天文台牽頭的國際研究團隊，在一顆類似太陽的恆星周圍，發現一顆位於宜居帶的超級地球 Kepler-725c，質量大約是地球的 10 倍。
這顆「超級地球」圍繞一顆名為 Kepler-725 的 G9V 型宿主恆星運行。該宿主恆星的光譜型與太陽相似，但它比太陽年輕，年齡僅 16 億年，表面磁場活動比太陽更劇烈。
「超級地球」位於 Kepler-725 的宜居帶——一個適合液態水存在的區域，被認為是類地生命誕生的關鍵條件。它繞宿主恆星運行一圈大約需要 207.5 天，與地球的公轉周期相近。
「『超級地球』在一個像太陽一樣的恆星附近的宜居帶裡，也就是說，它有可能存在類似於地球上的碳基生命。」中國科學院雲南天文台研究員顧盛宏說：「它離我們有將近 1.6 億個地球到太陽之間的距離這麼遠。」
此項成果周二發表在國際著名科學期刊《自然 - 天文》（Nature Astronomy），這也是在國際上首次利用凌星中間時刻變化反演技術在類太陽恆星的宜居帶發現此類行星。
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