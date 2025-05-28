TOMICA收藏界大事 黑松100週年經典小車 統一超5/30陸續開賣

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-28 13:56

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國民飲料品牌黑松 (1234-TW) 與日本第一合金車品牌 TOMICA 三度聯手，延續前兩次熱銷佳績，今年再度推出話題新作「台灣黑松經典復刻運輸車」。適逢黑松 100 週年紀念，這款具指標意義的經典小車不僅展現品牌質感，更是今年最值得珍藏的必搶經典 TOMICA 小車！5 月 30 日將陸續於全台 7-ELEVEN 門市限量登場，凡購買黑松全系列飲料任兩件，即可加價 229 元購入收藏，實際販售時間與方式以通路公告為準。



黑松指出，此次作品延續前兩波熱銷佳績，黑松與 TOMICA 陸續合作推出「黑松沙士運輸車」、「TLV 台灣特注車—黑松經銷運輸車」，皆引發搶購熱潮，深受小車迷與品牌愛好者喜愛。今年適逢黑松創立 100 週年，雙方第三度攜手合作，藉由復刻三輪運輸車，重現早年配送飲料深入街巷的經典畫面，也為黑松百年里程增添具體且具收藏價值的紀念象徵。

黑松攜手 TOMICA 打造「台灣黑松經典復刻運輸車」，將於 7-ELEVEN 限量開賣。(圖：黑松提供)

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本次推出的「黑松經典復刻運輸車」靈感來自 1960 至 1970 年代黑松使用的三輪飲料運輸車，車身採藍白配色，搭配軍綠色車篷，側面印有經典黑松瓶蓋 LOGO 與「謝謝愛用」字樣。外型洗鍊、細節講究，延續 TOMICA 一貫的高質感設計風格，呈現黑松品牌精神與設計巧思的結合，打造值得收藏的品牌經典之作。

「台灣黑松經典復刻運輸車」靈感來自 1960 至 1970 年代黑松使用的三輪飲料運輸車，相當經典。(圖：黑松提供)