香港立法會快速推進《穩定幣法案》 牌照、儲備與治理是三大關鍵核心

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-23 12:30

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香港立法會周三 (21 日) 二讀通過《穩定幣法案》，標誌著全球首個針對穩定幣發行與服務的系統性監管框架落實。

該法案以「相同活動、相同風險、相同監管」為原則，旨在規範法定貨幣掛鉤穩定幣 (FRS) 市場，強化金融穩定與投資者保護，協助香港鞏固國際金融中心地位。

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核心條款主要涉及牌照、儲備與治理三大門檻，其中規定所有在香港發行或推廣與港幣掛鉤穩定幣的實體，必須取得香港金融管理局 (HKMA) 頒發的牌照。海外銀行等認可機構亦可在港申請資格，但須符合本地化營運要求。未經許可發行穩定幣將面臨最高 500 萬港元罰款及 7 年監禁。

持牌機構必須確保儲備資產完全涵蓋穩定幣發行量，且資產組合需以高流動性資產 (如現金、國債) 為主，定期審計及公開揭露機制將防止「儲備不足」風險。執行長及董事等關鍵職位須獲 HKMA 預先批准，禁止關聯人交易及利益衝突。持牌機構需設立獨立風險管理部門，應對市場波動與贖回壓力。

此外，相關人士須符合儲備資產管理及贖回等方面的規定，包括妥善分隔客戶資產、維持健全的穩定機制，以及須在合理條件下按面額處理穩定幣持有人的贖回要求。相關人士也須符合打擊洗錢及恐怖分子資金籌集、風險管理、披露規定及審計、適當人選等要求。

另為防範詐騙，只有關於持牌法幣穩定幣發行的廣告會被允許。

在實施細節方面，HKMA 將給予現有專案緩衝期，允許調整合規架構，法案也涵蓋境外發行但面向香港市場的穩定幣，強化全球監管協同。

配套措施上，香港特區政府後續將推出虛擬資產託管 (VA Custodian) 及場外交易 (VAOTC) 規則，以改善生態鏈監管。

香港立法會議員邱達根指出，法案審議速度冠絕全球，僅用 4 個月完成諮詢與修訂，遠快於美國同期推進的《Genius Act》。

香港財經事務及庫務局局長許正宇強調，監理架構對標國際標準，將吸引合規機構進駐香港。

HKMA 總裁余偉文表示，靈活且以風險為本的制度設計將支持穩定幣生態「健康永續發展」。