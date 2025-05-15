印度向70國外交官通報 「朱砂行動」取得成功 印巴相互制裁仍生效

鉅亨網新聞中心 2025-05-15 15:00

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據印度《德干先驅報》周三（14 日）報導，印度國防情報局局長拉納周二向 70 個國家外交官通報「朱砂行動」取得成功，強調印度通過新時期戰爭中的軍事優勢展示實力和國家決心。

印度執政黨人民黨決定，13 日到 23 日全國啟動 10 天勝利宣講活動，以此表彰印度軍隊的英勇表現，激發民眾的民族自豪感和團結感。

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據印度新德里電視台報導，此次活動將包括大型公眾集會、自行車集會、升旗儀式等，旨在強調「朱砂行動」成功——政府稱其為具有里程碑意義的軍事成就。

據巴基斯坦國家電視台報導，印巴雙方周三在邊境相互交換一名戰俘。兩人均在衝擊期間越境被捕，雙方均未就此事給出更詳細的訊息。

目前印巴雙方仍未開放瓦加口岸，在經貿、人員交流和空域開放方面的相互制裁仍生效。

印巴在交火數日後，上周六達成立即停火協議，但兩國的矛盾和衝突仍未平息。

據《印度快報》周三報導，印度外交部周二宣布一名巴基斯坦高階官員為「不受歡迎的人」，稱其從事與在印度官方身分不符的活動。印度政府在官方聲明中表示，該官員已被要求在 24 小時內離開印度。